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Сюжет:

NYP заявила о срыве финансирования Украины из-за отказа Зеленского от переговоров

NYP: отказ Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы на финансирование
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Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
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Отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы на финансирование Киева. Об этом сообщает The New York Post 21 января.

«Зеленский привык добиваться своего, когда речь идет о деньгах. Взгляните на неисчислимые миллиарды, которые американские налогоплательщики отдали его стране. <...>. Получить деньги из частного сектора гораздо труднее. Взгляните на холодный прием, который он получил от инвесторов на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария», — отметили авторы статьи.

Также подчеркивается, что Зеленский еще больше усугубил свое и без того тяжелое положение, дав понять, что не собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В издании посчитали, что такая позиция Зеленского на встрече в Давосе означает, что финансовая помощь Украине не появится в ближайшее время.

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16 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе, заявила, что в мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны.

Ранее, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ разговорами ради разговоров. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходил с 15 по 19 января 2024 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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