Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта. Об этом заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции. Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать? <…> Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами», — рассуждает Лапин.

При этом он отметил, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10–12 рядов перекрытия из бревен и земли. Как указал Лапин, для строительства более надежных фортификаций и сокращения линии фронта ВСУ нужно отойти вглубь своей территории и возводить оборонительные рубежи при помощи спецтехники, а не вручную.

Ранее, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в 2023 году не потеряли ни одной ранее занятой территории.

Бывший разведчик США Скотт Риттер 27 декабря сказал, что взятие под контроль российскими войсками Марьинки ознаменовало начало краха обороны ВСУ.

26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в Авдеевке украинские войска могут скоро столкнуться с повторением событий по сценарию, который произошел в Артемовске.

До этого, 25 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.