Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году не потеряли ни одной ранее занятой территории. Такое громкое заявление президент страны Владимир Зеленский сделал после проведения итоговой ставки главнокомандующего, не беря в расчет успехи ВС РФ в зоне спецоперации, о которых говорилось ранее.
«В этом году Украина не отступила ни на каком направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо», — написал он в своем Telegram-канале.
При этом несколькими днями ранее, 26 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал потерю украинскими войсками Марьинки, которая была освобождена российскими военными. Он отметил, что ВСУ отошли с западных окраин города.
О том, что заявления Зеленского являются ложью, говорят многочисленные сводки Минобороны РФ с видео- и фотоматериалами, свидетельствами местных жителей о том, как российские военные освобождали украинские поселения от националистов. К примеру, 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные освободили село Ковалевку и поселок Сергеевку в Луганской Народной Республике, станцию Молчановку в Харьковской области.
В мае Артемовск (украинское название — Бахмут) полностью перешел под контроль российских сил. Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.
12 декабря Зеленский в эфире Fox News заявил, что за год российские военные якобы не смогли завоевать ни единого поселка. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что слова президента Украины свидетельствуют о том, что Киеву остается только врать для получения помощи от США.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.