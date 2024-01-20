Политолог оценил идею Швейцарии о «мирной конференции» по Украине

Идея президента Швейцарии Виолы Амхерд провести в 2024 году «мирную конференцию» по Украине фактически является попыткой повторить встречу по «мирному плану» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 20 января заявил «Известиям» политолог Андрей Суздальцев.

Он напомнил, что организовать мирную конференцию высокого уровня Швейцарию ранее попросил сам Зеленский.

«Затея довольно такая, знаете, интересная. Они считают, что если вот там весь мир будет от России требовать, чтобы этот план исполнялся, то Россия совершит самоубийство <...> То, что требует от Швейцарии Украина, — это фактически повторение конференции по «мирному плану» Зеленского. Естественно, они уже хотят, чтобы там был Китай. То есть это кампания давления на Москву, чтобы Москва совершила самоубийство», — считает Суздальцев.

Политолог отметил, что Киев использует для продвижения своей позиции любые крупные международные мероприятия. При этом последние встречи такого рода закончились без принятия единых деклараций, добавил он.

О желании Швейцарии провести в этом году «мирную конференцию» по Украине ранее в этот день заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите, и сомневается в возможности достигнуть на встрече больших результатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное предложение смешным от сторонников Киева, которые поставляют украинской армии оружие и провоцируют продолжение боевых действий.

Ранее, 16 января, Захарова по итогам форума в швейцарском Давосе заявила о росте у мирового сообщества осознания, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ разговорами ради разговоров. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходил с 15 по 19 января 2024 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.