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В Петербурге бойцовская собака напала на мужчину и его пса

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Санкт-Петербурге большая бойцовская собака напала и покусала мужчину и его пса. Об этом 20 января сообщил «Известиям» источник.

По словам собеседника, инцидент произошел вечером накануне на улице Есенина, около детского сада. Женщина выгуливала бойцовскую собаку без намордника, когда та напала на мужчину и его пса.

Пострадавший обратился за помощью в травмпункт и ветеринарную лечебницу.

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Ранее, 16 января, мужчина погиб после нападения стаи бездомных собак в Южном микрорайоне Хабаровска. Отмечалось, что инцидент произошел на улице Айвазовского. Прокуратура сообщила о начале проведения проверки, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных. Было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В мэрии Хабаровска отметили, что в городе совместно с предпринимателями создается приют для животных, в котором будет предусмотрено их пожизненное содержание.

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