Мэрия Хабаровска прокомментировала нападение бездомных собак на мужчину

Отлов животных без владельцев осуществляется на основании поступающих от граждан обращений, а также согласно графику рейдовых мероприятий. Об этом 16 января сообщили в мэрии Хабаровска, комментируя новость о гибели мужчины в результате нападения стаи бездомных собак.

«В настоящее время отлов животных без владельцев осуществляется на основании поступающих заявок (обращений) граждан, а также согласно графику рейдовых мероприятий, разработанному управлением ЖКХ и ЭЖФ», — говорится в сообщении.

Так, согласно данным, управлением ЖКХ были заключены контракты на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на общую сумму в 600 тыс. рублей, включая содержание животных. Помимо этого, 8 млн рублей будут направлены на отлов, стерилизацию и вакцинацию собак.

«Бюджетные ассигнования на исполнение государственных полномочий, доведенные правительством Хабаровского края до администрации города на 2022 год, составили 20 608 330 рублей, за счет этого было отловлено 1855 животных без владельцев. На 2023 год — 26 515 810 рублей. В итоге отловлено 1402 собаки», — приводятся в сообщении слова мэра города Игоря Михайловского.

Кроме того, поскольку возврат животных в естественную среду обитания не исключает случаев агрессии и нападения на человека, в Хабаровске совместно с предпринимателями создается приют для животных, в котором будет предусмотрено их пожизненное содержание. На земельном участке уже ведутся работы по его отсыпке и планировке, а к территории подведена сеть электроснабжения.

Ранее в этот день мужчина погиб после нападения стаи бездомных собак в Южном микрорайоне в Хабаровска. Отмечалось, что инцидент произошел утром 16 января по улице Айвазовского. Прокуратура сообщила о начале проведения проверки, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.