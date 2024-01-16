СК возбудил уголовное дело после нападения собак на мужчину в Хабаровске
Уголовное дело возбудили после нападения собак на мужчину в Хабаровске. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, утром 16 января несколько собак напали на мужчину в Индустриальном районе города. Мужчина скончался в результате полученных множественных ранений вследствие укусов животных.
Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время осуществляется сбор доказательственной базы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. На территории района проводятся мероприятия по отлову собак.
Ранее в этот день региональная прокуратура сообщила, что мужчина погиб после нападения стаи бездомных собак в Хабаровске.