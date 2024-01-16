Мужчина погиб после нападения стаи собак в Хабаровске
Мужчина погиб после нападения стаи бездомных собак в Хабаровске. Об этом 16 января сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Отмечается, что инцидент произошел утром 16 января по улице Айвазовского. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
Как указали в ведомстве, прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.
Ранее, 12 января, стало известно о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Омске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.