Дело возбуждено после нападения стаи собак на ребенка в Омске
Следователи в Омске возбудили уголовное дело по факту нападения собак на ребенка, говорится 12 января в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета (СК) России.
«Следственным управлением СК России по Омской области по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по факту нападения на ребенка бродячих собак», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел днем накануне, 11 января. Собаки напали на школьника около дома на ул. Мельничная, 58В Омске.
Как следует из опубликованного видео, сначала к ребенку подбежали две собаки. Спустя мгновение около школьника было уже три собаки. Животные повалили мальчика на снег и покусали. Отогнал их прохожий, который шел мимо. Ребенок получил травмы.
У следствия есть информация о том, что жители домов на этой улице неоднократно сообщали властям об агрессивных бродячих собаках, однако компетентные органы никаких мер к отлову животных не приняли.
Ранее, 2 января, в Томске семилетняя девочка пострадала в результате нападения собаки, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.