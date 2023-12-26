30 дней до приказа: регионы начали вводить эвтаназию бездомных собак

В Забайкальском крае депутаты заксобрания поддержали законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных собак: животных будут умерщвлять, если их не заберут через 30 дней после отлова. Это не первый регион, где принято соответствующее решение: в Республике Алтай это сделали 19 декабря, а в Бурятии — еще в ноябре. Почему в субъектах РФ начали разрешать умерщвлять безнадзорных животных и много ли еще регионов будут усыплять собак — разбирались «Известия».

Где уже разрешили усыплять животных

Законопроект, позволяющий проводить эвтаназию бездомным собакам, в Забайкальском крае приняли 25 декабря. Руководитель краевой Госветслужбы Андрей Лим говорил, что в регионе появятся пункты временного содержания, куда будут отправлять агрессивных собак и животных, у которых точно нет хозяев. 30 дней дается на то, чтобы все-таки нашелся потенциальный хозяин, после чего животное будут «гуманно умерщвлять».

Собаки, у которых потенциально есть хозяева, будут помещаться в приюты на шесть месяцев, если за это время животное останется невостребованным, его переместят в пункт временного содержания — и через 30 дней усыпят.

Принятие закона объяснили безопасностью граждан и экономией бюджета, так как содержание одной бездомной собаки обходится в 54 тыс. рублей в год.

Неделей ранее аналогичное решение приняли власти Республики Алтай, но там закон более жесткий — срок пребывания отловленных бездомных животных в пунктах временного содержания не будет превышать 11 дней, после чего собаку уже можно умертвить. Предполагается, что усыпят только животных, которые проявляют агрессию или причинили вред здоровью людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но первопроходцами стали власти Бурятии, где усыплять животных разрешили еще в ноябре. Здесь механизм похож на тот, что принят и забайкальскими властями: усыпление возможно в пунктах временного содержания спустя 30 дней после помещения. Если у отловленного животного есть жетон или чип, то его будут содержать 60 дней в приюте. Впрочем, сами приюты имеют право за свой счет держать собаку у себя максимально долго.

Заместитель начальника управления ветеринарии Республики Бурятия Дмитрий Калугин рассказал «Известиям», что в Бурятии, несмотря на успешно действующую систему ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), только за последние три года произошло шесть резонансных случаев нападения собак на человека. Из них четыре с летальным исходом, еще в двух детям был причинен «непоправимый моральный и физический ущерб».

— В сентябре мы практически весь месяц опрашивали население Бурятии о разных методах решения проблемы, и большая часть населения, конечно, голосовала за умерщвление, — утверждает Калугин. — Также проводили общественные слушания, приглашались кинологи, все наши зоозащитные организации, волонтеры, люди, пострадавшие от безнадзорных собак. Большая часть собравшейся общественности законопроект поддержала.

Он подчеркивает, что закон направлен в большей степени на борьбу с самовыгулом — многие нерадивые хозяева выпускают собак, и именно такие животные нападали на людей в упомянутых случаях. Бродячих бездомных собак в регионе, не известных местным властям, практически не осталось, утверждает представитель управления ветеринарии.

На вопрос, почему было принято решение именно об эвтаназии животных, Дмитрий Калугин пояснил: бюджет региона просто не потянет пожизненное содержание животных в приюте.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Он добавил также, что в регионе с 2014 года действует обязательная регистрация домашних животных, но сейчас увеличены штрафы — вместо 500–1000 рублей теперь нерадивый хозяин заплатит до 5 тыс. рублей. За самовыгул наказание увеличили до такой же суммы.

В Бурятии закон уже работает: он вступил в силу еще в ноябре, сейчас разыграны контракты, поставщики услуг начали работу.

В правительствах Республики Алтай и Забайкальского края на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Где еще решат усыплять животных

Между тем в обществе продолжают ломать копья на тему эвтаназии бездомных животных. Так, в Астраханской области законопроект на этот счет появился, но был отозван. Всё это сопровождалось пикетами у здания областной администрации — сначала митинговали зоозащитники, затем вышли сторонники усыпления бездомных животных.

Непонятная пока ситуация сложилась и в Магаданской области: там СМИ сообщили о принятии законопроекта, но в пресс-службе губернатора опровергли возможность эвтаназии животных. Однако в облдуме пояснили, что порядок работы с бродячими животными меняется, но до отдельного постановления правительства не конкретизирован.

Основатель и исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецких считает, что в ближайшее время решения в пользу усыпления безнадзорных собак будут приниматься всё чаще и чаще .

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Многие смотрели и ждали, кто будет первопроходцем, кто возьмет на себя первый удар , — заявил он «Известиям». — Я думаю, к весне мы увидим подобные законы в десятках регионов страны, а в конечном итоге их примут большинство субъектов РФ — их ничего не останавливает.

Эти решения стали результатом внесения изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» в июле 2023 года, когда регионам дали право самостоятельно решать, можно усыплять бездомных животных или нет. Юрий Корецких поясняет, что в законе остались в неизменном виде положения о содержании собак в приютах, поэтому все региональные постановления разрешают эвтаназию исключительно в пунктах временного содержания. В их отношении как раз ничего не регламентировано: сколько времени можно там держать животное, как и когда его усыпляют, на каких основаниях.

— Даже Московская область уже приняла региональный закон, согласно которому появляются некие новые пункты временного содержания , — рассказал он. — Появилась там и расплывчатая формулировка про животных, проявляющих немотивированную агрессию. Видимо, их тоже предполагается умерщвлять.

При этом Юрий Корецких полагает, что все регионы к усыплению животных присоединяться не будут — в той же Москве и ряде других субъектов РФ достаточно хорошо налажен процесс работы и хватает муниципальных приютов для сохранения гуманной концепции.

Почему регионы прибегают к эвтаназии

Юрист, президент фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина считает, что проблема в самой системе ОСВВ.

Фото: ТАСС/Данил Айкин

— Регионы опробовали эту программу, увидели, что количество собак на улице только увеличивается, число покусов остается на уровне, но при этом требуется колоссальное количество бюджетных ресурсов , — сказала она «Известиям». — Но эти субъекты РФ изначально были в зоне риска из-за сурового климата, традиционно большого числа крупных собак, самовыгула и так далее, поэтому система ОСВВ, и сама по себе бесполезная, ударила по ним сильнее, чем по прочим.

При этом другие регионы переориентировались с ОСВВ на безвозвратный вылов — как это сделано в Москве, где животных из приютов не выпускают — и на серые схемы , утверждает Комагина.

Однако директор по GR ассоциации «Благополучие животных» Юлия Трефилова подчеркивает, что система ОСВВ не работает только там, где ее не реализуют вообще либо реализуют недобросовестные исполнители. Напротив, есть регионы, которые показывают эффективность программы, не только гуманно обращаясь с животными, но и экономя по результатам работы программы ОСВВ бюджетные средства. Она сравнивает Нижегородскую область, которую по работе с безнадзорными собаками часто ставят в пример, и Астраханскую область, в которой, напротив, число бездомных животных выросло с 4,5 тыс. особей в 2021 году до 5,5 тыс. в 2022-м. В первом случае в 2022 году выделено на ОСВВ 26,2 млн рублей, во втором — 149,5 млн рублей.

— Основная проблема России в сфере обращения с безнадзорными животными — низкая урегулированность, — сказала Юлия Трефилова. — В частности, у нас отсутствует обязательная регистрация домашних животных, нет наказания для недобросовестных владельцев, которые выбрасывают питомцев, не регламентирована деятельность заводчиков. Без этого «кран» пополнения популяции безнадзорных животных никогда не будет перекрыт.

Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Она замечает, что в сельскохозяйственной сфере на каждое животное есть своя работающая норма, а вот в сфере обращения с животными-компаньонами законодательство по-прежнему в полной мере не сформировано. 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» положил этому начало, но теперь «рискует быть утопленным в крови», говорит Трефилова.

Юрий Корецких соглашается с тем, что проблема не в самой системе ОСВВ, а в том, как ее внедряли: многие регионы, по его мнению, просто не занимались организацией работы с безнадзорными животными должным образом. Сам по себе закон с точки зрения наличия необходимых для решения проблемы механизмов он называет нормальным, хотя и неполным с точки зрения отсутствия повышенной ответственности для недобросовестных владельцев домашних собак.

— Мы наблюдали, как происходит процесс исполнения закона: были массовые нарушения, подрядчики не выполняли должным образом контракты, администрации нередко закрывали на это глаза, а надзорные органы очень плохо реагировали на жалобы, — утверждает эксперт.

Как будут усыплять животных

Анастасия Комагина подчеркивает, что принятые регионами законы в любом случае не должны противоречить положениям ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и Гражданскому кодексу.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Однако странно, что решение об эвтаназии невостребованных в течение определенного срока — само по себе неизбежное, как я всегда и говорила, — сокращено по усмотрению регионов до 30 дней, а где-то и до 10 дней, — заявила зооюрист.

Она добавляет, что с животными не допускается жестокое обращение, противоречащее принципам гуманности, но регламент проведения гуманной эвтаназии до сих пор не прописан. В ветклиниках под этим подразумевается две инъекции: погружение в наркоз и только потом умерщвление. Но на практике часто применяются только миорелаксанты, которые оказывают удушающее действие безо всякого наркоза, говорит Анастасия Комагина.

— А препараты, позволяющие проводить действительно гуманную эвтаназию «в один укол», в нашей стране не зарегистрированы и применяться не могут. Проблема с гуманной эвтаназией не решена даже близко, — заявила эксперт.