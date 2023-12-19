Круги яда: как остановить гибель животных на полях

Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева заявила, что до сих пор не принято никаких действенных мер в связи с отравлением животных на полях в южных регионах России. Зимой-весной 2022/2023 годов, а также в августе 2023 года там погибли тысячи уток, зайцев и других животных и птиц. Росохотрыболовсоюз потребовал ужесточить ответственность за гибель животных от применения пестицидов и агрохимикатов. К тем же мерам неоднократно призывал Россельхознадзор. Как остановить гибель животных на российских полях, разбирались «Известия».

Где массово гибли животные

Проблема была поднята на ежегодной пресс-конференции ассоциации на прошлой неделе. Впрочем, о бесконтрольном применении агрохимии представители Росохотрыболовсоюза сообщают регулярно.

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Один из самых крупных инцидентов зафиксирован на сельскохозяйственных полях Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области год назад: в ноябре 2022 года произошел массовый падеж диких животных. Всего за зиму 2022–2023 годов только на Ставрополье погибли 10 767 особей , среди которых 4910 крякв, 2926 серых журавлей, 789 зайцев, 68 лебедей-кликунов, 65 болотных сов, 25 серых цапель. В Азовском районе Ростовской области только за один день нашли 73 погибших зайца, массовая гибель наблюдалась и в районах Краснодарского края. Пострадали и охотничьи собаки, которые попадали на поля. Ранее, в 2019–2021 годах, падеж животных отмечался в Краснодарском крае, Волгоградской области, в Крыму, на побережьях Черного и Каспийского морей.

Были направлены обращения во все инстанции, от Генпрокуратуры до Госдумы. Гибель животных в госорганах подтвердили и, как отмечают в Росохотрыболовсоюзе, официально признали, что это произошло из-за приманки для мышевидных грызунов.

— Но на все наши обращения были получены, по сути, отписки, которые сводятся в основном к тому, что изложенные в обращениях сведения не могут быть рассмотрены как основания для проведения контрольных мероприятий в отношении предполагаемых нарушителей, — рассказал «Известиям» заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.

Он добавил, что ученые оценили ущерб от гибели животных только на Ставрополье в 92 млн рублей, что больше, чем сумма штрафов, которую выплачивают ежегодно по всей России за убийство «не тех» животных охотники, в отношении которых законодательство работает строго.

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Тем не менее весной состоялись заседания в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и в комитете по аграрным вопросам Госдумы. Были приняты решения об усилении ответственности за нарушение регламентов применения агрохимикатов, закреплении за Россельхознадзором полномочия по предотвращению оборота запрещенных веществ и включении в систему «Сатурн» всех пестицидов — в том числе бытовых.

— Однако с тех пор никаких действенных мер против отравления животных не было принято, ущерб животному миру не возмещен, — заявил Андрей Сицко.

Последний инцидент с массовой гибелью животных произошел на озере Маныч в Ставропольском крае: там в августе 2023 года нашли 2,5 тыс. трупов птиц. Вероятная причина — отравление фосфорорганическими соединениями и фосфидом цинка, хотя обследования полей фактов применения агрохимикатов не выявили.

Росохотрыболовсоюз призвал «в кратчайшие сроки ужесточить ответственность за гибель животных от применения пестицидов и агрохимикатов и разработать механизм компенсации затрат охотпользователям».

Найдены ли виновные в гибели животных

Уголовные дела по факту массовой гибели животных и птиц вскоре после обнаружения трупов всё же завели — по ч. 2 ст. 249 УК РФ («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия»). По этому основанию виновным может грозить штраф до 120 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет.

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Начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного мира Минприроды Ставропольского края Евгений Гусев рассказал «Известиям», что виновные в гибели животных и птиц пока не найдены . При этом влияние именно сельскохозяйственных химикатов он признает очевидным: в пробах обнаружены фосфид цинка (это бытовой пестицид) и фосфороорганические соединения.

— Но нельзя называть это массовой проблемой — скорее, единичные случаи, — сказал Евгений Гусев. — Мы с таким никогда ранее не сталкивались.

В Россельхознадзоре заявили «Известиям», что неоднократно призывали усилить контроль за использованием пестицидов и агрохимикатов в России. В частности, за соблюдением правил применения средств борьбы с грызунами — родентицидов — на сельскохозяйственных полях.

— Отравленные приманки на основе родентицидов в 2022 году привели к гибели диких животных и птиц на территории Ставропольского и Краснодарского краев и Ростовской области. Как показало расследование, некоторые из примененных препаратов не были разрешены для использования в сельском хозяйстве, однако они находятся в свободном обращении, включая сеть интернет , — рассказали в ведомстве.

Что касается гибели птиц на береговой линии озера Маныч, то причина до сих пор достоверно не установлена, подтвердили в Россельхознадзоре.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заметил, что уголовные дела возбуждались только после депутатских запросов. Он подчеркивает, что в ситуации с массовой гибелью животных эффективным оказалось бы строгое наказание одного агрария за подобное преступление, чтобы все остальные задумались. Особенно если это касается краснокнижных животных, массовая гибель которых тоже происходит (такое было, в частности, в Крыму в 2021 году, когда нашли трупы более 70 дроф), но должна становиться уже основанием для уголовного наказания с реальными сроками.

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Депутат подчеркнул, что согласен и далее ужесточать наказание за подобные правонарушения, но важнее, чтобы новые нормы применялись. По многим статьям ужесточение уже произошло, но статистика показывает, что используются новые основания крайне редко.

Оправдание агрохимии

Между тем большинство экспертов призывают не демонизировать агрохимикаты сами по себе, подчеркивая, что случаи в Ставрополье и других регионах связаны не с их опасностью как таковой, а с их неправильным применением.

— Любое вещество должно использоваться в определенных дозах, иначе станет ядом, — заявил академик РАН, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Алексей Завалин. — В Ставрополье и других регионах РФ произошло несоблюдение технологии или регламента применения того или иного препарата: просто разбросали его по полю, хотя по регламенту надо было закапывать в норы.

Он предостерегает от чрезмерного ужесточения применения агрохимикатов, вспоминая ситуацию 80-х годов, когда возникший ажиотаж вокруг вреда нитратов едва не оставил страну без удобрений.

— Без применения химических средств — удобрений или защиты растений — не будет урожая нужного нам объема, — заметил Алексей Завалин. — Другое дело, что можно использовать только тщательно проверенные препараты. У нас, к сожалению, пока недостаточно хорошо контролируется ввоз препаратов из-за рубежа — и в страну попадает то, что за границей давно не применяют: просто перефасовывают в другую упаковку и отправляют на рынок под другой маркировкой. Не всегда получается осуществлять контроль.

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Основатель проекта «Пестициды.ру» Александр Стирманов уверен, что в большинстве случаев гибель животных связана с безалаберностью конкретных людей.

— Конечно, южные регионы — Ставрополье, Ростовская область, Краснодарский край и т.д. — сильно нагружены пестицидами и удобрениями, экосистема подчинена производству сельхозпродукции, большинство площадей заняты культурой растениеводства, — сказал он «Известиям». — Но самое главное — это не увеличивать нагрузку ответственности на сельхозпроизводителя, а внести существенное улучшение в систему мониторинга экологической безопасности, увеличив штат сотрудников природонадзорных органов.

Проблемы нынешние и будущие

Доктор биологических наук, профессор кафедры эволюционной экологии и биоразнообразия Северо-Кавказского федерального университета Михаил Ильюх называет ситуацию с массовой гибелью животных на полях общей для всех сельскохозяйственных угодий и требующей решения. Ставрополье в этом отношении оказалось просто наиболее ярким примером.

— Законодательство в этой сфере еще до конца не проработано, раз подобная проблема существует, — сказал он «Известиям». — Ее можно решить лишь тогда, когда все сельхозпроизводители четко осознают неотвратимость и суровость наказания за экологическое преступление.

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По словам ученого, в России нет механизма контроля за внесением ядохимикатов: служба защиты растений распущена, а самоконтроль фермеров не работает. Кроме того, говорит Михаил Ильюх, мелкие частные сельхозпроизводители иногда просто не имеют ресурсов, чтобы бороться с грызунами согласно регламенту.

Россельхознадзор также подчеркивает, что случаи массовой гибели животных на полях — это системная проблема, связанная с пробелами в регулировании обращения пестицидов.

— Мы неоднократно указывали на необходимость включения в систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн» всех пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве и бытовых целях, и усиления контроля за их хранением и отпуском , — заявили в ведомстве. — Пестициды первого класса опасности должны применяться только организациями, имеющими лицензию на этот вид работ, а их деятельность — проверяться лицензирующим органом не реже одного раза в год. Ответственность за несоблюдение требований должна быть кратно увеличена и введена уголовная квалификация по наиболее опасным нарушениям в сфере обращения пестицидов.

Более того, в службе выступают за «научно обоснованное снижение применения пестицидов в России и отказ от наиболее опасных препаратов, имеющих более современные и безопасные альтернативы, в том числе биологического происхождения» .

В Минсельхозе, впрочем, подчеркивают, что регламенты применения пестицидов и агрохимикатов, разработанные при регистрационных испытаниях, «обеспечивают эффективность их применения и их безопасность для здоровья человека, окружающей среды».

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— В частности, при проведении экологической оценки регламентов применения пестицида или агрохимиката устанавливаются ограничения по их применению в целях обеспечения безопасности для объектов окружающей среды, — заявили в министерстве «Известиям». — Верное соблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов не может повлечь за собой нанесения вреда человеку и объектам окружающей среды.

Александр Стирманов замечает, что сейчас все — от мелкого фермера до крупного холдинга — отчитываются за каждый грамм примененного препарата, указывая абсолютно всё: от поля, где применили препарат, до его дозы, подчеркивает он.

А замдиректора ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова Ольга Шаповал замечает, что в России вообще одна из самых жестких систем контроля за агрохимикатами в мире . Она отмечает, что контролируются и производство, и выпуск пестицидов на рынок — регламентируется даже тарная этикетка, хотя контроль за соответствием препаратов данным на этикетке и надо ужесточить.