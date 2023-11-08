Разбудили зверя: третья «Планета Земля» задает новые стандарты

В триквеле всё то же, что и раньше: берега, моря, пустыни, голос за кадром — ветеран Дэвид Аттенборо. За годы после выхода второго сезона конкуренты выпустили ряд своих аналогичных релизов, но «Планета» ВВС опять впереди планеты всей по качеству (и дороговизне) съемок и числу уникальных материалов. Главное нововведение — «зеленая» повестка и призыв бороться с климатическими изменениями. «Известия» посмотрели первые эпизоды вышедшего 4 ноября шоу.

По знакомой формуле

«Планета Земля III» следует проверенной формуле. Каждый часовой эпизод посвящен отдельной природной зоне: берега, моря, пустыни, пресноводные водоемы, леса, экстремальные зоны. По такой же схеме создавались две предыдущих «Планеты». Как обычно, проект поражает своим масштабом и качеством : видеоматериалы собирали в течение пяти лет на территории 43 стран, поэтому представленное биоразнообразие действительно впечатляет.

Местами сериал напоминает боевик, в котором актеры — дикие животные. Уже в первом эпизоде зрителям показывают, как акулы охотятся на тюленей : те уклоняются от челюстей в последний момент и, собравшись в стаю, прогоняют хищника за счет численного превосходства. Видеоряд сопровождается динамичной музыкой, которую можно было бы услышать в каком-нибудь «Джоне Уике».

Из главных нововведений — «зеленая» повестка. Если раньше мини-сериал фокусировался исключительно на животных и их поведении, то теперь Дэвид Аттенборо рассказывает, как дикие жители Земли адаптируются к стремительно меняющимся (иногда не в лучшую сторону) условиям . Кому-то повезло больше: в Намибии пустынные львы впервые за 40 лет вернулись на берег моря, чтобы охотиться на местных птиц. Большие кошки находятся под охраной и теперь расширяют свои владения. Другие остались в проигрыше. Фламинго в Мексике сталкиваются с жестокими сезонными ливнями, которые приходят в регион раньше из-за изменений климата. Из-за этого у птиц нарушается гнездование. Хуже всего пришлось морским черепахам на австралийском острове Рейн — приливы стали сильнее, размыли песок и оголили скалы. Рептилиям трудно пересечь каменную преграду, и многие гибнут от жары, так и не оставив потомства. Эти тяжелые кадры тоже представлены в сериале.

Фото: BBC

Для съемок теперь активно используются дроны, и с их помощью операторы делают уникальные кадры, которые еще десяток лет назад были невозможными. Разрешение объективов стало выше, что позволяет делать качественную макросъемку : например, подробно показано, как морской ангел расправляется с улиткой-бабочкой. Зрители даже могут увидеть, как кусочки жертвы попадают в желудок к причудливому полупрозрачному беспозвоночному.

Путеводителем для аудитории в третьей «Планете» вновь стал телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо , который даже в 97 лет продолжает рассказывать о животных. За рубежом среди поклонников документальных фильмов и сериалов о природе Аттенборо считается настоящей легендой, как для нас — Николай Дроздов. Двух коллег объединяет не только сфера профессиональных интересов — именно Дроздов дублировал для России самый первый проект из этой серии в 2006 году. Специалисты давно и близко знакомы.

Автором музыки для новой «Планеты» вновь стал обладатель двух «Оскаров» за «Лучший саундтрек» Ханс Циммер. Всемирно известный немецкий композитор в представлении не нуждается, он же писал саундтрек к предыдущей части серии 2016 года.

«Планета Земля II» получила несколько престижных наград и номинаций, в числе которых две «Эмми» и премия BAFTA. Новинка от BBC тоже обещает стать хитом: рейтинг мини-сериала на агрегаторе Rotten Tomatoes — 100% у критиков и широкой аудитории, на IMDb оценка тоже высокая — 9,6 баллов из 10 . При этом аналогичные релизы от конкурентов встретили более прохладно.

Что сделали конкуренты

Пока основные конкуренты «Планеты» — документальные проекты о природе на Netflix. Наиболее громкими и популярными релизами стриминговой платформы о природе стали «Инопланетные миры» (вышли в декабре 2020 года) и «Жизнь на нашей планете» с Морганом Фрименом (вышел 25 октября 2023 года).

Последний сериал зрители и критики встретили сдержано: если исключить очевидное заимствование названия у другого известного документального фильма «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете» (2020), то получился сравнительно неплохой мини-сериал о биоразнообразии Земли, которое пережило несколько глобальных вымираний. Эта картина в хронологическом порядке исследует развитие видов, начиная от аномалокарисов (жутких и причудливых доисторических хищных «креветок»), заканчивая динозаврами, млекопитающими и природой наших дней. Но «Жизнь на нашей планете» обращается в прошлое Земли, и из этого следует основная проблема релиза: доисторические животные сделаны при помощи компьютерной графики. Такое решение казалось революционным в начале нулевых, когда вышли знаменитые «Прогулки с динозаврами», но теперь нарисованные на компьютерах звери не впечатляют и выглядят синтетично.

В пример можно привести сцену охоты смилодонов (саблезубые кошки) на «ужасную птицу» (от англ. Terror Bird) форорака. В проекте от Netflix окрас плотоядной птицы местами слишком яркий, а светотень на животных не совсем соответствует обстановке. Из-за этого звери сильно выделяются на фоне пейзажа. Сцены в доисторических морях выглядят чуть лучше — легкая мутность воды скрывает шероховатость моделей. «Планета Земля III» показывает реальные кадры, поэтому у зрителя не возникает ощущения фальшивости.

Фото: BBC

«Инопланетные миры» можно отнести к документалистике, но этот сериал ближе к научной фантастике и спекулятивной биологии. По духу релиз ближе к другому подобному проекту — «Дикий мир будущего» (2002). Суть «Инопланетных миров» — предположить, как бы выглядела жизнь на других планетах. Создатели опирались на законы физики и химии, а также вдохновлялись реальными животными Земли — так инопланетные экосистемы выглядели бы более правдоподобно. В «Инопланетных мирах» тоже используется компьютерная графика, но это можно понять — как еще изобразить несуществующее животное?

В первой серии рассказывают о планете, на которой плотность воздуха настолько высока, что один из травоядных видов проводит всю жизнь в небесах, а охотятся на них хищники, напоминающие воздушные шары. В другом эпизоде мир поделен на три зоны: одна сторона всегда повернута к солнцу и напоминает засушливую пустыню, другая — морозное царство вечной ночи. Одну и другую зону населяют мастера адаптации — пентаподы, внешне напоминающие что-то среднее между насекомым, морской звездой и крабом.

Основной недостаток «Инопланетных миров» — постоянные повторы одних и тех же сцен. Так как все внеземные экосистемы и животные созданы при помощи компьютерной графики, то сделать много подобных качественных эпизодов потребовало бы немалых денег. Другой минус — инопланетных зверей не так уж и много . Биоразнообразие «Инопланетных миров» даже близко не приближается к тому, что представили в «Планете Земля III».