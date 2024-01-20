Сирийские СМИ сообщили об атаке Израиля на жилой дом в Дамаске

Сирийское госагентство Sana в субботу, 20 января, сообщило о том, что Израиль атаковал жилой дом в Дамаске.

«Репортер SANA: нападение на жилой дом в районе Меззе в Дамаске произошло в результате израильской агрессии», — передает агентство.

В то же время Reuters со ссылкой на источник сообщает, что в результате удара Израиля по Дамаску погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее, 18 января, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России организовали воздушное патрулирование вдоль границы зоны разграничения ВС Израиля и ВС Сирии.

До этого, 8 января, ЦАХАЛ уничтожила в Сирии члена палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства, сообщила пресс-служба израильских военных.

2 января ЦАХАЛ нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля, которые упали в незаселенной местности страны. Военные отметили, что удары были нанесены по местам, откуда велся огонь.

МИД Сирии в конце 2023 года, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.