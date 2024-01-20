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На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина

Bloomberg заявило о способности Путина сломать единство стран Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году. Об этом 18 января сообщило агентство Bloomberg.

«После года конфликта нам казалось, что Путин наконец получит в своей стране ослабленную и униженную нацию. Но вот мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — говорится в статье.

Отмечается, что украинский конфликт должен был раскрыть силу и единство свободного западного мира и «немощь его врагов». Однако политики Запада просчитались, и после конфронтации России и Украины им остается только «мрачное наследие».

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 19 декабря, журналистка американской газеты The Washington Post Франческа Эбель написала, что Путин в связи с успехами российской армии в зоне специальной военной операции уверенно завершает 2023 год, внутри страны преобладает праздничное настроение.

16 декабря военный аналитик Шон Белл в своей статье для британского телеканала Sky News написал, что выступление Путина на «Итогах года» говорит об успешном для России ходе СВО. По его мнению, президент России своим выступлением подчеркнул, что киевский режим терпит неудачу, и это ведет к близкой победе Вооруженных сил России.

14 декабря ряд западных СМИ заметил, что поведение Путина на «Итогах года» было уверенным. Так, американская газета The Washington Post отметила, что глава РФ «был полон уверенности», отвечая на вопросы российских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, военных корреспондентов, а также жителей новых регионов. Президент России дал понять, что он уверен в достижении целей спецоперации на Украине.

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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