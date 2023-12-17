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Sky News заметил в выступлении Путина отражение успехов ВС РФ в зоне СВО
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Sky News заметил в выступлении Путина отражение успехов ВС РФ в зоне СВО

SN: выступление Путина отражает успех российских военных в зоне спецоперации
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Выступление президента России Владимира Путина на «Итогах года» говорит об успешном для России ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение высказал военный аналитик Шон Белл в своей статье для британского телеканала Sky News в субботу, 16 декабря.

По мнению аналитика, президент России своим выступлением подчеркнул, что киевский режим терпит неудачу и это ведет к близкой победе Вооруженных сил России (ВС РФ). Как предположил Белл, само проведение подобного мероприятия уже подтверждает вывод о том, что спецоперация проходит успешно.

Автор статьи напомнил, что Украина не отличалась победами даже в тот период, когда на ее поддержку отправлялись огромные суммы со всего Запада. Теперь же киевский режим теряет и существующую иностранную помощь.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 14 декабря, ряд западных СМИ заметил, что поведение Путина на «Итогах года» было уверенным. Так, американская газета The Washington Post отметила, что Путин «был полон уверенности», отвечая на вопросы российских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, военных корреспондентов, а также жителей новых регионов. Президент России дал понять, что он уверен в достижении целей спецоперации на Украине

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Также в ходе «Итогов года» российский лидер ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.

Всего президенту поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Call-центр продолжал работу и во время мероприятия.

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