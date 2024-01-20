Отель «Украина», расположенный в центре Киева рядом с площадью Независимости, планируют приватизировать из-за накопившихся долгов на общую сумму в 45 млн гривен, что в пересчете на иностранную валюту составляет $1,2 млн. Об этом в пятницу, 19 января, написал глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Коваль назвал отель «сердцем Киева» и указал на его недозаполненность в связи с действующим в стране военным положением.

«Однако ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Ведь для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек… Вместе с тем отель накопил более 45 млн гривен долгов», — написал политик, добавив, что в планы фонда входит приватизация «Украины».

Отель был построен в 1961 году и до 2001 года назывался «Москва», однако впоследствии его переименовали в честь 10-летия с момента начала независимости страны.

В октябре исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Александр Федоришин сообщил, что порядка 70% госкомпаний Украины подлежат ликвидации или приватизации.

До этого, в августе, китайский портал Guancha предрек Украине массовую приватизацию, результатом которой может стать распродажа страны. Предполагалось, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение поделят всю полученную прибыль от данного процесса.