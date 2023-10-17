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Украинские чиновники назвали количество подлежащих ликвидации госкомпаний

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Фото: Global Look Press/ZB/Britta Pedersen
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Порядка 70% госкомпаний Украины подлежат ликвидации или приватизации, сообщает 17 октября исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Александр Федоришин.

«У нас 3,6 тыс. госпредприятий. <…> Около 70% компаний подлежат ликвидации или приватизации. Речь идет о том, что много компаний существуют лишь на бумаге… давно прекратили свою деятельность или работают в убыток государству», ― заявил Федоришин в эфире национального телемарафона.

Кроме того, и.о. главы Фонда госимущества Украины добавил, что экономика страны не ощутит исчезновения вышеупомянутых госкомпаний, поскольку Верховная рада приняла закон, определивший механизм ликвидации подобных предприятий.

По словам Федоришина, запуск ликвидации и приватизации будет начат в следующем году.

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Ранее, 12 октября, глава Национального банка Украины Андрей Пышный предложил Международному валютному фонду (МВФ) разработать «план Б» финансирования. Это предложение Пышный озвучил во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат в Марракеше.

За месяц до этого, 6 сентября, негосударственная организация органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко сообщила, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунальной энергетики страны вынуждены прекращать поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство.

31 марта исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. В мае стало известно, что Киев получил первый транш помощи от фонда в размере $2,7 млрд. 2 июля советник украинского президента Олег Устенко сообщил, что Украина планирует получить от МВФ до конца года еще около $1 млрд.

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