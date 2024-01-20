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Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии

Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии

Der Spiegel: закупка боеприпасов в ФРГ стопорится
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Кампания закупок боеприпасов в Германии, видимо, идет с перебоями. Об этом 19 января сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ министерства обороны на запрос депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса.

В запросе депутата отмечается, что в 2023 году минобороны Германии израсходовало на закупку боеприпасов порядка €845 млн, что примерно на €280 млн меньше, чем планировалось.

«Это вызывает тревогу. Все знают, что нам срочно нужны боеприпасы, но их слишком мало», — написал Гедехенс.

Он обвинил главу министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса в нарушении обещаний, поскольку тот хотел сделать тему боеприпасов приоритетной, но «почти ничего не добился». По словам Гедехенса, в 2023 году правительство Германии потратило на боеприпасы примерно на €40 млн меньше, чем в 2022 году, исключая аванс за еще не поставленные товары и учитывая инфляцию.

В свою очередь, в министерстве заявляют, что за последние два года произошел «разворот тенденции» в данной области. Ожидается, что в 2024 году боеприпасов будет закуплено примерно на €3,5 млрд.

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Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц выступил за развитие военной промышленности страны.

27 декабря экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что в настоящее время Вооруженные силы Германии находятся в самом плачевном состоянии за всё время существования после Второй мировой войны. По его словам, в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы всего на 82 часа.

Полковник армии ФРГ Ральф Тиле 26 декабря поделился, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые». Тиле подчеркнул, что реальность немецкой армии такова, что если страна подвергнется нападению, то боеприпасов для ведения боевых действий хватит на несколько часов.

До этого, 13 декабря, Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

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