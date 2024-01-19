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Шольц подчеркнул важность развития военной промышленности Германии

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Lob
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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за развитие военной промышленности страны. Во время посещения центра Airbus в Манхинге (Верхняя Бавария) в пятницу, 19 января, он обратил внимание на важность реализации системы воздушного боя FCAS (Future Combat Air System).

«Нам нужна сильная оборонная экономика, а также сильный бундесвер, сильный альянс НАТО, чтобы мы могли гарантировать, что мир и безопасность поддерживаются в Европе, и чтобы никто не напал на территорию НАТО или нашу страну», — передает его слова NTV.

Шольц заявил, что в сотрудничестве с Францией удалось продвинуться вперед в реализации проекта. Систему FCAS планируется ввести в эксплуатацию с 2040 года. В Манхинге в период с 2025 по 2030 год будет построено 58 самолетов для ВВС и испанской армии, добавляет FLZ.de.

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Ранее, 27 декабря, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что в настоящее время Вооруженные силы Германии находятся в самом плачевном состоянии за всё время существования после Второй мировой войны. По его словам, в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы всего на 82 часа.

Таким образом Гердт прокомментировал интервью председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман порталу RND, в котором та призвала выработать долгосрочную стратегию по оказанию военной помощи Украине.

26 декабря полковник армии ФРГ Ральф Тиле поделился, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые». Тиле подчеркнул, что реальность немецкой армии такова, что если страна подвергнется нападению, то боеприпасов для ведения боевых действий хватит на несколько часов.

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