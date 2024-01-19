Реклама
Прямой эфир
Общество
В Калининградской таможне назвали причину очереди из фур на границе с Литвой
Мир
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Мир
Страны Балтии одобрили создание линии обороны на границе с РФ и Белоруссией
Происшествия
Павильоны загорелись на площади 1 тыс. кв. м на территории ТРК в Челябинске
Мир
В Швеции восстановили гражданскую службу по призыву
Мир
Немецкие правозащитники предостерегли власти ФРГ от изоляции русских в стране
Политика
Путин назначил послом России в Японии Николая Ноздрева
Спорт
Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Мир
Президент Литвы допустил усталость Западной Европы от конфликта на Украине
Мир
Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию уставшим человеком
Мир
Лидер французской партии назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал выйти из ЕС
Общество
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о высоких сугробах и оттепели на следующей неделе
Сюжет:

Bloomberg спрогнозировало рост цен на продукты в ЕС из-за кризиса в Красном море

Bloomberg: кризис в Красном море грозит ростом цен на продукты в Европе
0
Фото: Global Look Press/ IMAGO/Fotostand / Gelhot
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт в Красном море может спровоцировать рост цен на продукты в Европе и остановить замедление глобальной продовольственной инфляции. Таким прогнозом поделились обозреватели агентства Bloomberg 19 января.

Торговые суда из-за обстрелов вынуждены следовать более длительными и дорогостоящими маршрутами, во время которых некоторые продукты питания успевают испортиться.

«В отличие от грузов газа, нефти и потребительских товаров, которые также пострадали, более длительные сроки доставки могут привести к тому, что скоропортящиеся продукты питания станут непродаваемыми», — говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что нынешняя ситуация пугает экспортеров — например, в Италии опасаются, что киви и цитрусовые испортятся в пути, китайский имбирь подорожает, а некоторые грузы африканского кофе будут задерживаться.

Управляющий директор Euro Fruits, крупного экспортера индийского винограда, Нитин Агравал сообщил изданию, что компания была вынуждена поменять маршрут через Красное море на тот, который более чем в четыре раза увеличивает стоимость фрахта и удваивает время транзита. Это приведет и к ухудшению качества товаров, и к повышению его цены для конечного потребителя.

По данным Европейской ассоциации свежих продуктов Freshfel, одна седьмая часть винограда, импортируемого в ЕС, приходится на Индию. В сезон урожая, в середину весны, из Индии доставляется более 35% от всего импорта винограда. В то же время фермерам Индии придется снизить цены, указывает производитель винограда в индийском штате Махараштра Сандип Дагу Сандхан. Продукты в любом случае придется продать, поскольку «мы не можем продлить период сбора урожая», резюмирует он.

Также агентство со ссылкой на аналитиков Flexport Inc. указывает, что более половины контейнеровозов, регулярно курсирующих транзитом по Красному морю, выбирали другой маршрут, который на 25% длиннее обычного. Такие перевозки обходятся значительно дороже.

«Изменения могут привести к повышению цен для потребителей на всё: от кроссовок до продуктов питания и нефти», — констатируют эксперты.

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бухейти — о потерях выступающей против Йемена коалиции и конце блокады Красного моря

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые судна — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024