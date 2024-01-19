Bloomberg спрогнозировало рост цен на продукты в ЕС из-за кризиса в Красном море

Конфликт в Красном море может спровоцировать рост цен на продукты в Европе и остановить замедление глобальной продовольственной инфляции. Таким прогнозом поделились обозреватели агентства Bloomberg 19 января.

Торговые суда из-за обстрелов вынуждены следовать более длительными и дорогостоящими маршрутами, во время которых некоторые продукты питания успевают испортиться.

«В отличие от грузов газа, нефти и потребительских товаров, которые также пострадали, более длительные сроки доставки могут привести к тому, что скоропортящиеся продукты питания станут непродаваемыми», — говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что нынешняя ситуация пугает экспортеров — например, в Италии опасаются, что киви и цитрусовые испортятся в пути, китайский имбирь подорожает, а некоторые грузы африканского кофе будут задерживаться.

Управляющий директор Euro Fruits, крупного экспортера индийского винограда, Нитин Агравал сообщил изданию, что компания была вынуждена поменять маршрут через Красное море на тот, который более чем в четыре раза увеличивает стоимость фрахта и удваивает время транзита. Это приведет и к ухудшению качества товаров, и к повышению его цены для конечного потребителя.

По данным Европейской ассоциации свежих продуктов Freshfel, одна седьмая часть винограда, импортируемого в ЕС, приходится на Индию. В сезон урожая, в середину весны, из Индии доставляется более 35% от всего импорта винограда. В то же время фермерам Индии придется снизить цены, указывает производитель винограда в индийском штате Махараштра Сандип Дагу Сандхан. Продукты в любом случае придется продать, поскольку «мы не можем продлить период сбора урожая», резюмирует он.

Также агентство со ссылкой на аналитиков Flexport Inc. указывает, что более половины контейнеровозов, регулярно курсирующих транзитом по Красному морю, выбирали другой маршрут, который на 25% длиннее обычного. Такие перевозки обходятся значительно дороже.

«Изменения могут привести к повышению цен для потребителей на всё: от кроссовок до продуктов питания и нефти», — констатируют эксперты.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые судна — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».