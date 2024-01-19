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Стало известно об опасении НАТО выхода США из альянса с переизбранием Трампа

Потье: в НАТО опасаются выхода США из альянса в случае переизбрания Трампа
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Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET
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В руководстве НАТО есть опасения, что в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа он будет серьезно настроен на выход страны из блока. Об этом 19 января заявил экс-руководитель по политическому планированию Североатлантического альянса Фабрис Потье.

«В руководстве НАТО, вероятно, есть опасения, что на этот раз Трамп будет серьезно относиться к выходу [США из военно-политического блока]», — сказал он в интервью журналу Newsweek.

Потье отметил, что экс-лидер Штатов уже выдвигал это предложение во время своего президентства, однако обсуждение было закрыто Пентагоном и конгрессом страны.

«Но, возможно, на этот раз он вернется с удвоенной силой», — заключил экс-руководитель по политическому планированию альянса.

Журнал напомнил, что при своем президентстве Трамп заявлял, что странам — членам НАТО надо достичь расходов на оборону в 2% от ВВП, которые были согласованы в 2014 году на саммите в Уэльсе. Как отмечается в статье, экс-лидер США также заявлял, что Штаты покинут блок, если его участники быстро не увеличат свои военные расходы.

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Ранее, 18 декабря, агентство Reuters сообщило, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году вряд ли будет выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО. В материале указали, что опасения европейских и американских дипломатов связаны с тем, что политик «дал мало подсказок относительно того, какую внешнюю политику» он планирует проводить, если снова станет главой государства.

15 января Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) в штате Айова набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), на третьем — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%). Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о прекращении своего участия в президентской гонке.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

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