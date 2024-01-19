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Зоозащитники сообщили о критическом состоянии популяции каспийского тюленя

Фонд «Компас»: популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии
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Фото: РИА Новости/В. Калиничев
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Фонд «Компас» выступил с инициативой включить каспийского тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, соответствующие предложения организация направила в Минприроды РФ и Росприроднадзор. Об этом 19 января фонд сообщает на своем сайте.

В организации напомнил, что в декабре сообщалось о новой волне выброса мертвых тюленей. Для оперативного реагирования рабочая группа во главе с экспертом «Компаса» Владимиром Лифантьевым провела экспедицию на Каспийское побережье и остров Чечен.

«Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится её восстановить в ближайшее время», — заявил доцент Института экологии и устойчивого развития Дагестанского Государственного университета Алимурад Гаджиев, исследуя побережье.

В фонде также рассказали, что с апреля по декабрь 2023 года в районы сезонной концентрации и нагула тюленя было проведено шесть экспедиций, в ходе которых были собраны сведения о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя.

«Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период», — уточнили в организации.

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10 декабря корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал о массовом выбросе мертвых тюленей в Дагестане. Он отметил, что выброшенные на побережье животные погибли достаточно давно и их тела какое-то время находились в воде, пока в прибрежных районах республики не разразился сильный шторм.

О массовом выбросе краснокнижных тюленей на дагестанское побережье Каспийского моря после сильного шторма сообщалось также в начале 2023 года. Тогда старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, что в результате различных сейсмических подвижек появляются микротрещины, разломы и природный газ выходит со дна моря. По его словам, тюлени могли надышаться метаном, который впоследствии разрушил нервную систему животных.

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