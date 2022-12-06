Эксперт назвал возможную причину гибели тюленей в Каспийском море

Массовую гибель тюленей в Каспийском море мог спровоцировать выброс метана. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«В результате различных сейсмических подвижек, толчков появляются микротрещины, разломы, и природный газ выходит со дна. Природный газ — это практически полностью метан. Он в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность», — объяснил эксперт «РИА Новости».

По его словам, тюлени могли надышаться метаном, который впоследствии разрушил нервную систему животных. Мухаметов также назвал маловероятным разлив химикатов в Каспийских водах, поскольку в этом случае пострадали бы другие представители морской фауны.

Собеседник агентства согласился с выводами минприроды Дагестана и главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что каспийские нерпы, вероятнее всего, погибли из-за гипоксии, вызванной выбросами природного газа. Вместе с тем специалист отметил, что подробности случившегося еще предстоит установить.

3 декабря около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане, на следующий день это число увеличилось до 2,5 тыс. Туши животных выбросило на берег в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона добавили, что это самая массовая гибель каспийской нерпы за последние 10 лет.

Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов рассказал «Известиям», что случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят почти ежегодно в один и тот же период — в ноябре-декабре. Эксперт указал на сложность выявления причины смерти из-за долгих поисков умерших животных.