Причиной массовой гибели тюленей в Дагестане мог стать выброс природного газа

Причиной массовой гибели тюленей на Каспийском побережье в Дагестане, вероятнее всего, стал выброс природного газа. Об этом 5 декабря заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Да, ученые высказывают именно это предположение, пока это основная версия», — сказала Радионова в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, мог ли выброс природного газа стать причиной кислородного голодания тюленей.

Она отметила, что окончательные выводы назовут только к концу недели, когда будут взяты все необходимые пробы.

3 декабря около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане. Туши животных выбросило на берег в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

На следующий день количество мертвых животных увеличилось до 2,5 тыс. В министерстве природных ресурсов и экологии региона добавили, что это самая массовая гибель каспийской нерпы за последние 10 лет.

В свою очередь, минприроды Республики Дагестан сообщало о том, что предварительно причиной смерти тюленей считают природный фактор.

Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов рассказал «Известиям», что случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят почти ежегодно в один и тот же период — в ноябре-декабре. Эксперт указал на сложность выявления причины смерти из-за долгих поисков умерших животных.