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Около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане

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Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства
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Порядка 650–700 мертвых тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря в Дагестане. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

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«На берегу Каспийского моря, в Кировском районе города Махачкала, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650–700 особей. <…> Число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что инспекторы управления продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ), уже собирают данные, чтобы определить причины гибели тюленей.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что на побережье Аргентины были найдены 30 мертвых китов. По одной из версий, млекопитающие могли отравиться вредоносными водорослями, поскольку в образцах планктона из этого района был обнаружен очень высокий уровень токсинов.

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