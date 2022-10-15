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На побережье Аргентины обнаружены 30 мертвых китов

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Фото: REUTERS/Daniel Feldman
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Опубликованы кадры с побережья Аргентины, где были найдены 30 мертвых китов. Млекопитающие приплывают на популярное у туристов побережье ежегодно, чтобы завести потомство.

Ученые работают над версиями о причинах смерти животных. В настоящий момент точная гибель китов неясна, однако, по одной из версий, млекопитающие могли отравиться вредоносными водорослями, поскольку в образцах планктона из этого района был обнаружен очень высокий уровень токсинов.

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Это явление уже окрестили «багровым приливом». Один из самых масштабных выбросов китов произошел в 2015 году в Чили, тогда погибли 300 особей.

11 октября сообщалось об обнаружении 18 мертвых китов на юге Аргентины. Биолог Мариано Коскарелла подтвердил факт обнаружения мертвых животных в районах, известных как Амегино и Пьяджо, на полуострове Вальдес.

Отмечалось, что береговая охрана военно-морской префектуры Аргентины приступила к задаче по удалению и перемещению тел мертвых китов с побережья на другие отдаленные пляжи, сообщает издание.

8 октября на берегу в Новой Зеландии нашли мертвыми свыше 200 дельфинов.

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