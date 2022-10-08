Свыше 200 дельфинов нашли мертвыми на берегу в Новой Зеландии

Более 200 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег на островах Чатем, принадлежащих Новой Зеландии. Об этом сообщил 8 октября портал Stuff, ссылаясь на министерство охраны окружающей среды страны.

«Примерно 215 гринд погибли, выбросившись на берег на отдаленных островах Чатем», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что новозеландское министерство получило сообщение о 250 выбросившихся дельфинов на северо-западе острова Чатем. Из-за условий на острове выживших дельфинов пришлось усыпить

Отмечается, что на островах Чатем существует угроза нападения акул как на людей, так и на дельфинов.

21 сентября в Австралии в штате Тасмания на побережье было обнаружили 200 выбросившихся гринд. Около половины из них выжили.

2 сентября кит длиной 15 м выбросился на берег острова Сен к западу от побережья Франции и погиб. Причины произошедшего специалисты назвать затрудняются до сих пор.

В марте в той же Новой Зеландии погибло еще более двух десятков гринд.

В сентябре 2020 года научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал «Известиям», что одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег, — поражение их слухового аппарата гельминтами.