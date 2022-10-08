Реклама
Прямой эфир
Происшествия
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Армия
Минобороны РФ заявило о полном обеспечении войск на николаево-криворожском и запорожском направлениях
Общество
Минтранс сохранит объем пассажирских и грузовых перевозок в Крым
Мир
Лавров рассказал о болезненном принятии США новой расстановки сил в мире
Туризм
Ростуризм рассказал о праве перенести сроки поездки в Крым для туристов с путевками
Мир
Аналитик Epoch Times Хаммер призвал США изменить стратегию на Украине
Общество
На Крымском мосту началось восстановление ж/д инфраструктуры
Мир
В Японии сообщили о проведении совместных учений с США в районе Японского моря
Общество
Первые после ЧП поезда по Крымскому мосту планируют запустить к вечеру
Культура
Цветаева вошла в топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века в РФ
Туризм
Чернышенко поручил принять меры для поддержки туристов в Крыму
Мир
Свыше 200 дельфинов нашли мертвыми на берегу в Новой Зеландии

Свыше 200 дельфинов нашли мертвыми на берегу в Новой Зеландии

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 200 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег на островах Чатем, принадлежащих Новой Зеландии. Об этом сообщил 8 октября портал Stuff, ссылаясь на министерство охраны окружающей среды страны.

Китовый курс: в РФ хотят создать орган власти по надзору за дельфинами
Запрет на вылов поддерживают в Минприроды и Росприроднадзоре и не одобряют в Минкультуры и Росрыболовстве

«Примерно 215 гринд погибли, выбросившись на берег на отдаленных островах Чатем», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что новозеландское министерство получило сообщение о 250 выбросившихся дельфинов на северо-западе острова Чатем. Из-за условий на острове выживших дельфинов пришлось усыпить

Отмечается, что на островах Чатем существует угроза нападения акул как на людей, так и на дельфинов.

21 сентября в Австралии в штате Тасмания на побережье было обнаружили 200 выбросившихся гринд. Около половины из них выжили.

2 сентября кит длиной 15 м выбросился на берег острова Сен к западу от побережья Франции и погиб. Причины произошедшего специалисты назвать затрудняются до сих пор.

В марте в той же Новой Зеландии погибло еще более двух десятков гринд.

В сентябре 2020 года научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал «Известиям», что одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег, — поражение их слухового аппарата гельминтами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022