На юге Аргентины обнаружены 18 мертвых китов

Восемнадцать китов были найдены мертвыми на юге Аргентины. Об этом сообщила газета Ámbito во вторник, 11 октября.

Основная гипотеза, как пишет издание, связана с возможным отравлением животных вредоносными цветами водорослей.

В статье отмечается, что биолог Мариано Коскарелла, исследователь из Национального центра Патагонии, подтвердил факт обнаружения мертвых животных в районах, известных как Амегино и Пьяджо, на полуострове Вальдес.

Сообщается также, что программа мониторинга здоровья южных гладких китов, целью которой является изучение причины смерти каждого кита на полуострове Вальдес, уже работает над гипотезой, связанной с отравлением цветами водорослей.

Как утверждается в статье, по данным Института охраны китов, это явление известно как «красные приливы», после которых высокие уровни биотоксинов обнаруживаются в образцах планктона и двустворчатых моллюсков.

Береговая охрана Военно-морской префектуры Аргентины уже приступила к задаче по удалению и перемещению тел мертвых китов с побережья на другие отдаленные пляжи, сообщает издание.

8 октября на берегу в Новой Зеландии нашли мертвыми свыше 200 дельфинов.

До этого, 21 сентября в Австралии в штате Тасмания на побережье было обнаружили 200 выбросившихся гринд. Около половины из них выжили.