Количество мертвых нерп на побережье Каспия в Дагестане выросло до 2,5 тыс.
Количество мертвых тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане, увеличилось до 2,5 тыс., сообщили 4 декабря в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчету количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что большая часть тюленей была обнаружена в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.
«Это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние 10 лет. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее днем сообщалось, что число погибших тюленей выросло до 1700 особей. Как рассказал генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, береговой патруль Каспийского природоохранного центра совместно с инспекторами Росрыболовства и сотрудниками других природоохранных ведомств продолжает исследовать побережье на предмет обнаружения новых погибших тюленей.
В свою очередь, минприроды Республики Дагестан сообщило о том, что предварительной причиной смерти тюленей стал природный фактор.
Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ) уже собирают данные, чтобы определить причины гибели тюленей.