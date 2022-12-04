Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря достигло 1700

Число погибших тюленей, которые были обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане, достигло 1700 особей, рассказал 4 декабря генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Гапизов отметил, что в данный момент береговой патруль Каспийского природоохранного центра совместно с инспекторами Росрыболовства и сотрудниками других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье на предмет обнаружения новых погибших тюленей.

Согласно информации Каспийского природоохранного центра, в Каспийском море проживает не более 70 тыс. особой нерпы, однако точные данные отсутствуют из-за того, что центр не отслеживает на постоянной основе их численность.

«Мы планируем наладить этот процесс, в том числе обратимся к соответствующим службам, чтобы они заложили средства на проведение экспедиций к местам лежбищ тюленя. Их необходимо чипировать и посчитать. Также Дагестану необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными и потом выпускали на волю. Такие центры есть в Казахстане, Иране, Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге и Байкале. Пора и в Дагестане создать что-то подобное», — рассказал он.

Как сообщили в пресс-службе минприроды республики Дагестан, смерть тюленей в Каспийском море наступила, предположительно, из-за природных факторов.

«В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы», — указано в сообщении.

Ранее в этот день в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщили о том, что порядка 650–700 мертвых тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря в Дагестане. Отмечается, что инспекторы управления продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ), уже собирают данные, чтобы определить причины гибели тюленей.