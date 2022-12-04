Реклама
Прямой эфир
Мир
На индонезийском острове Ява начал извергаться крупнейший вулкан
Армия
Минобороны рассказало о провале попыток наступления ВСУ в Павловке
Армия
В ЛНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы
Общество
В Госдуме назвали уехавших из России бизнесменов покинувшими Родину страдальцами
Общество
В Москве простились с актрисой Стешенко
Общество
В России подорожает часть железнодорожных билетов в 2023 году
Мир
В Иране упразднили полицию нравов и задумались над отменой хиджабов
Мир
В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО
Мир
При взрыве в многоэтажном доме в Турции пострадало не менее четырех человек
Происшествия
Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря достигло 1700
Политика
Новую Конституцию в ДНР планируют принять до конца года
Происшествия
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря достигло 1700

0
Фото: ТАСС/Муса Салгереев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших тюленей, которые были обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане, достигло 1700 особей, рассказал 4 декабря генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

«Руками не трогать»: в Приморье тюлененок погиб из-за внимания людей
Россияне убивают морских животных, желая оказать им помощь

«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Гапизов отметил, что в данный момент береговой патруль Каспийского природоохранного центра совместно с инспекторами Росрыболовства и сотрудниками других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье на предмет обнаружения новых погибших тюленей.

Согласно информации Каспийского природоохранного центра, в Каспийском море проживает не более 70 тыс. особой нерпы, однако точные данные отсутствуют из-за того, что центр не отслеживает на постоянной основе их численность.

«Мы планируем наладить этот процесс, в том числе обратимся к соответствующим службам, чтобы они заложили средства на проведение экспедиций к местам лежбищ тюленя. Их необходимо чипировать и посчитать. Также Дагестану необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными и потом выпускали на волю. Такие центры есть в Казахстане, Иране, Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге и Байкале. Пора и в Дагестане создать что-то подобное», — рассказал он.

Как сообщили в пресс-службе минприроды республики Дагестан, смерть тюленей в Каспийском море наступила, предположительно, из-за природных факторов.

«В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы», — указано в сообщении.

Ранее в этот день в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщили о том, что порядка 650–700 мертвых тюленей обнаружено на берегу Каспийского моря в Дагестане. Отмечается, что инспекторы управления продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ), уже собирают данные, чтобы определить причины гибели тюленей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022