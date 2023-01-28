Тела краснокнижных тюленей вновь обнаружили на берегу Каспийского моря

Мертвых краснокнижных тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане.

Специалисты насчитали восемь особей.

На кадрах, публикуемых «Известиями», видно, как с берега убирают тела млекопитающих.

Ранее, 17 января, на берег Каспийского моря выбросило семь тел тюленей после крупного шторма.

В 2022 году была зафиксирована массовая гибель этих млекопитающих на Каспийском побережье в Дагестане. В начале декабря прошлого года погибли порядка 2,5 тыс. особей.

Тогда глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что причиной массовой гибели тюленей, вероятнее всего, стал выброс природного газа.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, что в результате различных сейсмических подвижек появляются микротрещины, разломы, и природный газ выходит со дна моря. По его словам, тюлени могли надышаться метаном, который впоследствии разрушил нервную систему животных.