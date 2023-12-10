Мертвых тюленей выбросило на берег Каспийского моря в Дагестане

В Дагестане мертвых тюленей выбросило на берег Каспийского моря. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов в воскресенье, 10 декабря, рассказывает о происшествии и делится кадрами с места событий.

«Вот один погибший тюлень, там дальше еще два. Всего 10 каспийских нерп выбросило море на протяжении 1,5 км между Махачкалой и Каспийском», — рассказал журналист.

Он отметил, что выброшенные на побережье животные погибли достаточно давно и их тела какое-то время находились в воде, пока в прибрежных районах республики не разразился сильный шторм. По словам корреспондента, в настоящее время каспийские нерпы переживают миграционный сезон и, возможно, погибли от естественных причин, перемещаясь из южной части моря в северную.

«Сейчас активный сезон миграции тюленей с юга на север, и, возможно, это последствия естественного отбора», — отметил журналист.

Как рассказала Магомедову местная жительница Майсарат, подобные явления не редкость для этого региона.

«Я встречаю часто. Я тут давно хожу. В один момент вообще было просто очень много. Я насчитала штук тридцать», — сообщила девушка.

Каспийская нерпа занесена в Красную книгу как исчезающий вид и является единственным млекопитающим, обитающим только в Каспийском море.

Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

О массовом выбросе краснокнижных тюленей на дагестанское побережье Каспийского моря после сильного шторма сообщалось также в начале текущего года. Тогда старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, что в результате различных сейсмических подвижек появляются микротрещины, разломы и природный газ выходит со дна моря. По его словам, тюлени могли надышаться метаном, который впоследствии разрушил нервную систему животных.