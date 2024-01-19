Президент Литвы допустил усталость Западной Европы от конфликта на Украине

Западная Европа может чувствовать усталость от конфликта на Украине. Об этом 19 января заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете El Mundo.

«Вероятно, усталость есть в западных обществах, но не на восточном фланге НАТО», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, почувствовал ли он усталость от конфликта на Украине среди лидеров на встречах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Науседа подчеркнул, что в качестве причин усталости от конфликта может выступать рост цен на электроэнергию, который негативно сказывается на поведении избирателей. При этом «восточный фланг НАТО» усталости не чувствует, добавил он.

Ранее, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он также призвал продолжать оказывать поддержку Украине.

До этого, 10 января, газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

26 декабря научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил, что усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. По его словам, это видно по комментариям в западных СМИ и отдельным заявлениям политиков.

В тот день телеканал CNBC​​​​​ сообщил, что, если западные страны перестанут поддерживать Украину, начало переговоров с Россией будет неизбежно. Отмечалось, что очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.