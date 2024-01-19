Немецкие правозащитники предостерегли власти ФРГ от изоляции русских в стране

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) предостерегла от планов по изоляции русских в связи с публикацией «секретного плана» минобороны ФРГ по подготовке к возможному столкновению с Россией. Об этом организация сообщила «Известиям» 19 января.

В заявлении правозащитников сказано, что в Германии уже зафиксированы усиление действий спецслужб, конфискация имущества, закрытие счетов и контроль посылок русскоязычного населения ФРГ. Эти действия властей страны и всего Евросоюза вызывают сомнения в их правовом статусе.

«VADAR рассматривает различные сценарии в связи с заявлением минобороны Германии. Дискриминация русских в случае войны может привести к созданию мест ограничения передвижения, в которых будет сконцентрированы «плохие русские», ─ заявил экс-депутат бундестага, президент VADAR Ульрих Ойме.

По его словам, при реализации такого сценария могут быть использованы современные средства контроля за перемещением и коммуникацией русских, в том числе с помощью электронных браслетов или регулярной фиксации и ограничения передвижения.

«Мы сегодня с тревогой наблюдаем, как маркируются врагами демократии различные представители сообщества. Мы помним, как интернировали японцев в США и Канаде в концентрационные лагеря, официально называвшиеся военными центрами перемещения», — добавил Ойме.

VADAR призвала минобороны Германии и другие спецслужбы раскрыть информацию о государственной политике ФРГ в отношении русскоязычного населения в случае начала полномасштабного военного конфликта.

Ранее, 14 января, немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на «секретный документ» бундесвера, что Германия якобы готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала это «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

Реагируя на публикацию, минобороны ФРГ назвало учет различных сценариев частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страны НАТО готовиться к любому варианту событий на фоне усиления наступления российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет.