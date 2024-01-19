В Кремле указали на отсутствие оснований для возобновления зерновой сделки
Нет никаких оснований для возобновления переговоров по зерновой сделке, заявил 19 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас», — пояснил он.
Также Песков назвал маршруты, по которым Украина осуществляет зерновой экспорт, опасными.
«Судовладельцы и компании должны отдавать отчет, что работают с максимальным риском», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее, 6 января, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки. В ходе встречи они коснулись вопроса об усилиях Турции по обеспечению безопасной транспортировки.
До этого, 22 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что сейчас нет смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде. По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.
9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действие соглашения может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний. Дипломат напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. В частности, стоимость зерновых стабильно снижается.
Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем. Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.
При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.