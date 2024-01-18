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Зеленский заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом»

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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Украинцы не имеют права «просто дышать воздухом», они должны либо мобилизоваться, либо работать. Об этом 18 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе.

«Это не какой-то сложный вопрос, это вопрос про справедливость. Это не вопрос к женщинам, людям немобилизационного возраста или детям. Они свободны», — цитирует Зеленского агентство УНИАН.

По его словам, граждане страны не могут «просто дышать воздухом», они должны мобилизоваться или работать.

«Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть на Украине. Это факт», — добавил Зеленский.

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Ранее, 25 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Газета The Times 11 января предположила, что из-за новой инициативы о призыве в армию с Украины сбежит еще больше граждан.

В тот день стало известно, что законопроект о мобилизации на Украине отозван с рассмотрения Верховной радой и возвращен на доработку. По словам главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамия, это решение было принято по завершении закрытого совещания с военным командованием и заседания согласительного совета.

Позднее, 15 января, сообщалось, что правительство направит в раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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