На Украине сообщили о повторном внесении в раду законопроекта о мобилизации

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова 15 января заявила, что правительство повторно направит в раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель.

«Новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной раде в кратчайшие сроки. Она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — сказала она в эфире украинского телеканала ТСН.

Она также подчеркнула, что ключевая идея документа остается неизменной, поэтому кардинальных изменений в идее законопроекта нет, однако были изменены «подходы к отдельным категориям людей, это позиция всех органов государственной власти, причастных к созданию законопроекта, добавила замминистра украинского минобороны.

Однако, по заявлению Калмыковой, мобилизация людей с инвалидностью остается спорным вопросом, она также отметила, что их количество за последние два года сильно увеличилось.

«Рост, не связанный с результатами боевых действий. И вот собственная отработка механизмов, которые позволят установить справедливость, и тем, чем мы занимаемся в министерстве», — резюмировала она.

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

До этого, 3 января, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

В декабре 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.