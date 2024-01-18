Юрист оценил денонсацию Эстонией договора с РФ о правовой помощи

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский прокомментировал «Известиям» 18 января денонсацию Эстонией договора с Россией о правовой помощи.

Ранее в четверг о денонсации данного договора с РФ сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров.

«Именно двухсторонние договоры представляют основу для выработки и реализации конкретных механизмов взаимодействия. В первую очередь речь идет о процедурах выдачи преступников, а также об оказании содействия в розыске родственников, взыскания алиментов и подтверждения вещных прав. Следует отметить, что, несмотря на многолетнюю холодность в международных политических отношениях, сотрудничество между правоохранительными органами России и Эстонии отличалось конструктивностью и оперативностью», — сказал Хаминский.

Так, российская сторона в 2020 году передала Эстонии сбежавшего из тюрьмы в Таллине и скрывавшегося в течение пяти лет под Санкт-Петербургом мужчину. В 2022 году в Эстонию из России был доставлен наркоторговец и таких случаев только за последние годы насчитывается несколько десятков, отметил юрист.

По его словам, на этом фоне кажутся несуразными пояснения эстонской стороны о причинах денонсации договора о правовой помощи, что якобы правовые системы двух стран настолько разные, что не могут находиться в рамках одного и того же международного соглашения.

В начале декабря 2023 года политолог, заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Максим Рева рассказал в беседе с «Известиями», что решение Таллина денонсировать договор о правовой помощи с Москвой может привести к финансово затратным проблемам граждан, имеющих какие-либо юридические отношения как с Россией, так и с Эстонией.