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Политолог назвал последствия расторжения Эстонией договора с РФ о правовой помощи

Политолог Рева: расторжение Эстонией договора с РФ о правовой помощи может создать проблемы
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Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
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Эстонские власти приняли решение денонсировать договор с Россией о правовой помощи. Политолог, заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Максим Рева рассказал в беседе с «Известиями» 7 декабря, что такое решение может привести к финансово затратным проблемам граждан, имеющих какие-либо юридические отношения и с РФ, и с Эстонией.

«Прежде всего, это переводы договоров, это взаимное признание документов нотариально — это самое важное, что было в этом договоре. Что сейчас может сделать, если его денонсируют, очень большие проблемы, причем финансово затратные проблемы для людей? Пример: согласно этому договору, не надо было переводить с эстонского на русский, с русского на эстонский договоры по апостилю — достаточным был просто нотариальный перевод документов. Теперь это всё будет требоваться», — объяснил Рева.

То же самое, по словам политолога, касается и оформления бумаг на ввоз и вывоз автомобилей, на перепродажу автомобилей, вхождение в наследство. В случае денонсации данные процедуры приведут к затратам по переводу документов и по взаимному признанию этих документов, резюмировал Рева.

Ранее в четверг министр юстиции Эстонии Калле Лаанет сообщила, что власти приняли решение денонсировать договор с РФ о правовой помощи. По ее словам, это может поспособствовать увеличению сроков рассмотрения дел, а эстонской стороне будет проще вести дела, касающиеся алиментов, которые составляют большинство.

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