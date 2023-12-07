Политолог назвал последствия расторжения Эстонией договора с РФ о правовой помощи

Эстонские власти приняли решение денонсировать договор с Россией о правовой помощи. Политолог, заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Максим Рева рассказал в беседе с «Известиями» 7 декабря, что такое решение может привести к финансово затратным проблемам граждан, имеющих какие-либо юридические отношения и с РФ, и с Эстонией.

«Прежде всего, это переводы договоров, это взаимное признание документов нотариально — это самое важное, что было в этом договоре. Что сейчас может сделать, если его денонсируют, очень большие проблемы, причем финансово затратные проблемы для людей? Пример: согласно этому договору, не надо было переводить с эстонского на русский, с русского на эстонский договоры по апостилю — достаточным был просто нотариальный перевод документов. Теперь это всё будет требоваться», — объяснил Рева.

То же самое, по словам политолога, касается и оформления бумаг на ввоз и вывоз автомобилей, на перепродажу автомобилей, вхождение в наследство. В случае денонсации данные процедуры приведут к затратам по переводу документов и по взаимному признанию этих документов, резюмировал Рева.

Ранее в четверг министр юстиции Эстонии Калле Лаанет сообщила, что власти приняли решение денонсировать договор с РФ о правовой помощи. По ее словам, это может поспособствовать увеличению сроков рассмотрения дел, а эстонской стороне будет проще вести дела, касающиеся алиментов, которые составляют большинство.

Ранее, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин указывал, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Еще в июне 2022 года правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно документу, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке во всех детских садах (с 1 сентября 2023 года) и всех школах (с 1 сентября 2025 года).