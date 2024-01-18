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Новая версия внедорожника Tank 500 поступит в продажу в России

Внедорожник Tank 500 Urban поступит в продажу в РФ по цене от 6,3 млн рублей
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Фото: Great Wall Motor
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В России 1 февраля начнутся продажи новой версии внедорожника Tank 500 Urban с семиместной компоновкой салона. Стоимость автомобиля составит 6,3 млн рублей, рассказали в пресс-службе китайского автопроизводителя.

Автомобиль оснащается бензиновым двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 л. с., (380 Нм) и девятиступенчатой автоматической трансмиссией с интегрированным электромотором мощностью 54 л. с. (268 Нм) и тяговым литиевым аккумулятором.

Внедорожник способен разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды, комбинированный расход топлива составляет 8,5 л на 100 км, что на 3 л меньше в сравнении с двигателем V6 в регулярной модели Tank 500.

Внешне Tank 500 Urban отличается решеткой радиатора и колесными дисками оригинального дизайна, а запасное колесо вынесено на дверь багажного отсека.

АвтоВАЗ раскрыл сроки появления автомобилей под новым брендом

Ранее в январе стало известно, что компания Great Wall начнет выпуск в Китае внедорожников Tank 300 с трехлитровым двигателем V6. Вместе с новым агрегатом модель получит новый индекс 330.

Российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, в стране представлено около 60 китайских брендов.

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