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Внедорожник Tank 300 получит новую версию с мощным двигателем V6

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Фото: arnewschina.com
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Компания Great Wall начнет выпуск внедорожников Tank 300 с трехлитровым двигателем V6. Вместе с новым агрегатом модель получит новый индекс 330, сообщает 15 января CarNewsChina со ссылкой на министерство промышленности КНР.

Согласно сертификационным документам, позволяющим начать производство модели 330, новинку оснастят мотором от старшей модели Tank 500, который развивает 360 л.с. (380 Нм).

Длина внедорожника составляет 4772 мм при колесной базе 2750 мм. Помимо технических характеристик китайский Минпром опубликовал изображения автомобиля. От стандартной модели Tank 330 отличается силовым передним бампером, оригинальными расширителями колесных арок, спойлером и другими кузовными деталями. Заявлено, что углы въезда и съезда составляет 36 и 37 градусов соответственно. Автомобиль сможет преодолевать броды глубиной до 900 мм.

Предполагается, что цена Tank 300 в Китае составит 350 тыс. юаней (4,24 млн рублей по курсу на момент публикации).

Доступный в России Tank 300 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с. (380 Нм) и 8-ступенчатым автоматом. Цена автомобиля стартует от 4,1 млн рублей.

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В сентябре прошлого года Tank 300 получил на российском рынке две новых версии оснащения. Новые комплектации получили названия City Adventure и City Premium, обе оснащены системой полного привода Torque-On-Demand.

Продажи флагманских кроссоверов Chery Tiggo 9 на российском рынке начнутся во второй половине 2024 года, сообщили в компании «Чери Автомобили Рус». Новинка стала самым большим в модельном ряду марки, длина новинки составляет 4820 мм при колесной базе 2820 мм.

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