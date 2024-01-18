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Декан МГУ назвал феномен Левши преимуществом России при глобализации

Декан факультета МГУ Аузан назвал «путь Левши» заменой губительной изоляции
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Россия вернется в глобализацию, и ее преимуществом станет феномен Левши. Об этом 18 января рассказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

«Глобализация вернется. Мой прогноз в том, что мир пройдет через рецессию в ближайшее время. А вот после рецессии начнется процесс глобализации, новый виток, прилив», — сказал он РБК.

Аузан отметил, что России поможет феномен Левши — так он назвал свойственную россиянам способность создавать нестандартные продукты, чьим тиражированием займутся те, у кого получается массовое производство. Экономист также назвал среди преимуществ России наличие передовых цифровых технологий.

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Ранее, 14 января, Путин заявил об укреплении России по всем направлениям, в том числе в экономике. В то же время он отметил, что предстоит многое сделать для укрепления суверенитета в технологической и экономической сферах.

До этого, 11 января, глава государства заявил, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то, что страну «душат и давят со всех сторон».

1 января президент РФ сообщил, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,5%, не только отыграв падение, но и перейдя к росту.

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