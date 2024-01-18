Попасть в кадры: опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют разворот на рынке труда

Уровень безработицы начнет постепенно расти, ожидают опрошенные Центробанком аналитики. Осенью 2023-го он упал до рекордных 2,9%, но уже по итогам декабря ему прогнозируют возврат к 3%. На этом уровне он останется и в 2024-м. При этом дефицит кадров, который ограничивает развитие экономики, по оценкам экономистов, будет сокращаться. Среди основных причин — цифровизация и внедрение ИИ, а также снижение иностранных инвестиций в реальный сектор и уменьшение спроса. Оптимальный показатель безработицы — 4%, отмечают эксперты, а сейчас рынок труда перегрет.

Когда в России закончится дефицит кадров

Опрошенные ЦБ аналитики ожидают разворот на рынке труда. По их прогнозу, уровень безработицы начнет постепенно расти. В декабре 2023-го он достигнет 3% (официальная статистика по этому месяцу пока не опубликована, она появляется с лагом). К последнему месяцу 2024-го показатель сохранится на этом же уровне, следует из свежего макроэкономического опроса Банка России («Известия» его изучили). Для расчета в ЦБ использовали ответы 27 экономистов.

На конец 2025-го показатель способен увеличиться до 3,1%, а в декабре 2026-го — до 3,2%, говорится в документе.

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По последним данным Росстата, в ноябре прошлого года безработица была 2,9%, это минимум с 1991-го. Показатель постепенно снижался на протяжении всего года. Помесячное значение в 2023-м варьировалось от 3,6 до 2,9%, сообщили «Известиям» во ВНИИ труда. Там добавили: весь прошлый год рынок труда работал на соискателя.

Однако в дальнейшем безработица начнет медленно расти, подтвердила преподаватель экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. По ее словам, среди основных причин — сокращение иностранных инвестиций в реальный сектор. А также ухудшение внутреннего и внешнего спроса на товары и услуги. Кроме того, влиять будет цифровизация и автоматизация производства.

Внедрение искусственного интеллекта приведет к некоторому высвобождению рабочей силы, согласилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2025 году она ожидает рост безработицы до 3,2–3,3%, а в 2026-м — до 3,3–3,4% среди трудоспособного населения.

Люди с востребованной квалификацией уже трудоустроены, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, пятая часть всех безработных за январь–ноябрь прошлого года — это соискатели от 50 лет и старше. Хотя возрастная дискриминация на рынке труда снизилась, найти работу им достаточно сложно. И их численность будет только расти, считает эксперт.

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Еще одна причина слома тенденции — непривлекательные зарплаты в некоторых отраслях (особенно бюджетных). Поэтому россияне предпочитают продолжать поиски или оформляться в качестве безработных, рассказала Юлия Долженкова. Из-за дефицита кадров у соискателей сейчас завышены запросы по зарплате и социальному пакету.

Во ВНИИ труда подтвердили: по данным Росстата, с января по октябрь 2023-го среднемесячное номинальное жалованье увеличилось на 16,7%, до 73,8 тыс. рублей.

В целом низкий уровень безработицы считается более желательным — он говорит об эффективной занятости населения, увеличении доходов и потребительского спроса, отметила Татьяна Ушкац из РУДН.

Оптимальный показатель для стран уровня «большой семерки» — 4%, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Такая безработица будет отражать более здоровые тренды в движении свободной рабочей силы.

Сейчас рынок труда объективно перегрет, уверен директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В базовом сценарии уровень безработицы перестанет снижаться в 2024 году, считает эксперт.

Как низкая безработица влияет на экономику РФ

На фоне низкой безработицы, а также роста зарплат сейчас благоприятное время для тех, кто не мог раньше трудоустроиться или переобучиться новой профессии, уверены во ВНИИ труда.

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Прогноз опрошенных ЦБ аналитиков свидетельствует о сохранении статуса-кво на рынке труда, считает Наталья Данина из hh.ru. Безработица в 3–3,2% положительно влияет как на соискателей (в плане сохранения повышенного спроса и сокращения времени поиска работы), так и на государство (экономия на пособиях нетрудоустроенным), подчеркнула она.

Эксперт добавила: однако это отрицательное явление для компаний, поскольку означает дальнейшую нехватку кадров и необходимость повышать зарплаты.

— Прогнозируемый рост уровня безработицы на 0,1% для России не внушает опасений. А причин для его катастрофического увеличения нет, — уверена доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова.

Главный вопрос для экономики РФ не в том, как будет увеличиваться занятость, а как это повлияет на производительность труда, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее словам, последняя начнет расти, когда произойдут технологические сдвиги (массовое внедрение ИИ в производство), но тогда и безработица повысится. А это, в свою очередь, может замедлить инфляцию.

— В России рост занятости до сих пор не привел к повышению производительности труда, что создает угрозу потенциальной стагнации темпов экономического роста, — добавила Наталья Мильчакова.

Сегодня основные причины низкой безработицы — рост промышленного производства (в первую очередь ОПК), импортозамещение, развитие сельского хозяйства и внутреннего туризма, частичная мобилизация, перечислила Юлия Долженкова из Финансового университета. Всё это создает дополнительные рабочие места.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Кроме того, для России характерен высокий уровень скрытой безработицы — когда сотрудник формально числится в штате, но занят неполный день или находится в неоплачиваемом отпуске. По словам эксперта, уход западных компаний усиливает эту тенденцию.

Главный минус низкой безработицы — кадровый голод, но есть и плюсы: рынок труда становится более цивилизованным, отметили в SuperJob. По данным компании, работодатели всё больше отказываются от гендерных предпочтений, всё меньше смотрят на социальный статус кандидатов, а соискатели не соглашаются работать за «серую» или «черную» зарплату.