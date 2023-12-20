Охота на кадры: как работает фишинг при трудоустройстве

Россияне, желающие устроится на высокооплачиваемую работу, всё чаще становятся жертвами преступников. Мошенники из зарубежных call-центров под видом рекрутеров связываются с соискателями и с помощью видеозвонков пытаются «подсмотреть» информацию о счетах, чтобы украсть с них деньги. Как работает схема, разбирались «Известия».

Сеанс онлайн-кражи

Под конец года мошенники применяют схему с обещанием дополнительного заработка или «трудоустройства по ТК на супервыгодных условиях». Пострадавшими уже стали сотни россиян, но не все обращаются с заявлением в полицию — в некоторых случаях ущерб не так уж велик. Впрочем, иногда преступникам удается оформить на жертву кредит и перевести заемные средства себе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Отправной точкой обычно становится публикация резюме на популярных площадках для поиска работы. После этого человек ждет звонка и настроен на разговор с незнакомцами, чем и пользуются мошенники. Мужчинам, как правило, звонят девушки с милым голосом, а женщинам — хваткие бизнесмены. Собеседник просит перейти для общения в какой-либо популярный сервис для видеоконференций — это отличительная черта аферы. Если необходимого приложения нет на мобильном соискателя, его просят установить программу и соединиться. Это якобы необходимо для детальной инструкции, настройки рабочего инструмента, который сделает человека богатым. Чаще всего потенциальный работодатель рассказывает, что для оформления нужна специальная программа, завязанная на банковские карточки соискателя, — для вывода комиссии или чего-то вроде этого. Чем больше счетов, тем лучше, уверяют жулики.

« Нажимала на три точечки (только потом до меня дошло, что я включила ему демонстрацию экрана и он видел все коды, которые мне приходили), — сообщила в комментарии на форуме для пострадавших от аферистов Марина. — Спасибо, что на карте было только четыре тысячи с копейками, но для меня сейчас и это большие деньги ».

Он уточнила, что накануне осталась без работы и зарегистрировалась на двух популярных сервисах по трудоустройству.

По словам источника «Известий» в правоохранительных органах, такого рода атаки осуществляются с территории Украины, Польши и ряда других стран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— При звонках мошенников отображаются российские мобильные номера благодаря использованию так называемых SIM-боксов. Эта технология дает возможность преступникам из-за рубежа через IP-сеть пользоваться российскими телефонными кодами, — рассказал собеседник издания.

Веер сценариев

Обман под видом предложения о работе — излюбленный метод социальной инженерии, которым пользуются мошенники. Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина выделяет несколько признаков потенциального мошенничества при поиске вакансии. Помимо просьбы включить демонстрацию экрана во время видеозвонка и предложения зайти в банковское приложение собеседника должна насторожить просьба установить специальное программное обеспечение. Речь может идти о программах для удаленного управления устройством или содержащих вредоносный код. Еще один сценарий обмана — предложение оформить карту определенного банка перед трудоустройством — может использоваться в рамках схемы «приведи друга», нацеленной на мошенническое обогащение за счет реферальных программ.

Автор цитаты Реферальная программа — это способ заработка, при котором партнер компании получает вознаграждение (скидки, баллы, бонусы и т.п.) за помощь в реализации товара, услуги, привод клиента.

Еще одна опасность — предложение об участии в аферах, связанных с использованием вашего текущего места работы, включая выгрузку конфиденциальной информации о клиентах.

— Здесь есть высокие риски попасть под уголовное дело, отмечает эксперт Селехина.

Не исключен еще один вариант развития событий при собеседовании — направление на специально созданные фишинговые сайты, где для вывода баланса потребуется предоставить реквизиты банковской карты или оплатить специальный взнос или комиссию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чек-лист для сомневающихся

Следует быть бдительными при получении подобных предложений, особенно если они поступают внезапно и требуют срочных действий, говорит собеседница.

— Советую проверять легитимность предложений о работе, особенно если предлагаются выгодные условия без предварительных проверок. Не следует устанавливать незнакомое программное обеспечение и загружать файлы с ненадежных источников, переходить по подозрительным ссылкам и предоставлять конфиденциальные данные незнакомым лицам. Также рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение, — комментирует Диана Селехина.

Резюме с минимальными рисками

Вопрос предоставления персональных данных крайне чувствителен — с одной стороны, откровенность соискателя приветствуется работодателем. С другой, излишняя детализации биографии и подробная информация о себе может быть передана неопределенному кругу лиц.

— Ни одному работодателю не нужны данные о картах и счетах на этапе собеседования, — говорит руководитель службы персонала макрорегиона компании «Первый Бит», сертифицированный бизнес-психолог (London Metropolitan University) Анна Торопова. — Эта информация нужна кадровику уже после трудоустройства. Если такая информация на этапе собеседования запрашивается, можно смело отвечать «нет». Единственное, что может обсуждаться, — «У нас зарплатный проект в банке X, удобно ли вам это?», «Открыт ли счет в этом банке?». Разговора более чем о именовании банка не должно быть.

В резюме указывается только та информация, которую вы готовы предоставить широкому кругу лиц, говорит эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это ФИО, телефон или любой другой способ связи, который вы указали. Сейчас вместо телефона достаточно часто указывают логин телеграма или другого мессенджера.

Торопова отмечает, что непосредственно после публикации резюме количество спам-звонков может кратно увеличиться. Чтобы обезопасить себя, можно приобрести номер специально под публикацию резюме.

— Это позволит не пропускать звонки, так как вы знаете, что на этот номер звонят либо с предложением вакансии, либо с рекламой. Это удобно и понятно, ведь в обычном потоке звонков можно потерять полезные. А вообще рекрутер может связаться с кандидатом и через саму площадку, где опубликовано резюме, — добавила она.

Кто заваливает спамом

Разместить свое резюме и сидеть в ожидании звонка — не самый оптимальный способ поиска работы мечты, считает бизнес-психолог Торопова.

— Вас могут завалить огромным количеством непрофильных звонков. Например, если компании нужен менеджер по продажам, то они иногда могут звонить соискателям на должность юриста, программиста и т. п. Определите компании, которые вам интересны, посмотрите их вакансии и пишите напрямую. Так будет и безопаснее, и более релевантно с точки зрения ваших интересов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Специалист отмечает, что в современном мире быть в полной безопасности уже практические нереально.

— У нас у всех есть профили в социальных сетях. Там указана информация, такая же, которая есть в резюме. Номер телефона и электронную почту можно взять откуда угодно, а по сути, это главные данные, которые вы оставляете. Поэтому отсутствие резюме на «работных» сайтах стопроцентную безопасность не обеспечит.