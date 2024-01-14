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Путин заявил об укреплении России по всем направлениям

Путин: мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Россия укрепляется по всем направлениям, в том числе в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика. Несмотря на все ограничения и все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира», — сказал он на видео, опубликованном 14 января в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин отметил, что России предстоит многое сделать для укрепления суверенитета в технологической сфере и экономике.

«Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться», — сказал президент.

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Ранее, 11 января, Путин заявил, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то что страну «душат и давят со всех сторон». Он также допустил, что рост ВВП страны за 2023 год может превысить 4%. Он подчеркнул, что падение показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого — 1,2%.

В ноябре прошлого года президент РФ заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. По его словам, за девять месяцев 2023-го ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.

В сентябре 2023 года Путин отметил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая ситуация в этой сфере устойчивая и сбалансированная.

В начале августа прошлого года Всемирный банк опубликовал данные, исходя из которых Россия заняла пятое место среди самых крупных экономик мира по оценке ВВП ($5,5 трлн). Первые четыре места заняли Китай ($31,5 трлн), США ($23,1 трлн), Индия ($15,8 трлн) и Япония ($5,6 трлн).

В том же месяце Путин заявил, что экономика РФ вышла вперед на мировой арене, обогнав Германию по паритету покупательной способности. Глава государства также указал на необходимость продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.

Тогда же член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев объяснил «Известиям», что создание нового полюса экономической активности позволило экономике России пережить беспрецедентное санкционное давление последних лет. Эксперт отметил, что в стране работает параллельный импорт, наблюдается «небывалый бум» отечественного инновационного производства, а нефть торгуется выше установленного потолка цены.

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