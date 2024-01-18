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МОК повторно проверит отобравшихся на олимпиаду спортсменов из РФ и Белоруссии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Urs Lindt
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Отобравшихся на Олимпийские игры в Париже российских и белорусских спортсменов повторно проверят, сообщил 18 января журналистам официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

По его словам, проверка пройдет с участием независимых организаций.

«Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — отметил он, трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале комитета.

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8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. Национальный олимпийский комитет Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

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