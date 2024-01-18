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Шольц призвал ЕС увеличить помощь Украине из-за страха победы России

Politico: Шольц из страха победы РФ потребовал от ЕС увеличить помощь ВСУ
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Фото: REUTERS/Markus Schreiber
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Канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от Европейского союза увеличить помощь Украине. Об этом пишет газета Politico.

В материале напомнили о победе бывшего президента США Дональда Трампа по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) в штате Айова. Это повысило ставки, сделав правдоподобным предположение, что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если Трамп вернется в Белый дом.

В Politico отметили, что Шольц чаще высказывает разочарование касательно уровня помощи, которую ЕС оказывает Украине.

«Самый большой вызов безопасности Европы со времен холодной войны — пугающая перспектива необходимости финансировать и вооружать Украину без поддержки США», — говорится в публикации 17 января.

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В тот же день зампредседателя Европарламента Катарина Барли заявила, ЕС стоит более тесно сотрудничать в области обороны для достижения независимости, в случае если Трамп снова станет американским лидером и «бросит Европу». Барли отметила, что в предыдущий президентский срок Трамп продемонстрировал европейским странам, что им нужно быть более независимыми в стратегическом плане, а государствам — членам Евросоюза стоит теснее сотрудничать в военной сфере.

1 января президент России сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

До этого, 9 декабря, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес говорил о том, что ЕС своими действиями по разжиганию украинского конфликта разрушает Украину и создает для нее долговую ловушку. Он указал на усилия ЕС по разжиганию конфликта с помощью многомиллиардных трат на него.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.

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