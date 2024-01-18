Архитектор и сценограф Александр Великанов скончался в возрасте 86 лет
Архитектор и сценограф Александр Великанов скончался на 87-м году жизни, сообщил в четверг, 18 января, источник «Известий».
По словам собеседника издания, Великанов умер в своей квартире в Москве на улице 1905 года.
Причина его смерти и дата прощания не уточняются.
Самые известные работы Великанова — Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Центр оперного пения Галины Вишневской и большой концертно-театральный комплекс в Ханты-Мансийске.
Кроме того, в качестве художника-сценографа он осуществил более 50 театральных постановок в театрах страны. Также он является автором книги «Дворец Советов СССР. Создание невозможного».