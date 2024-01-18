Движение на Калининской линии московского метро вводится в график. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в столичном дептрансе.

Ранее в этот день на Калининской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава. Других подробностей не приводилось.

До этого, 13 января, на станции метро «Пролетарская» в Москве закрывали восточный вестибюль для проверки инфраструктуры. Предварительно, произошло короткое замыкание светильника в переходе. Спустя 22 минуты дептранс выпустил сообщение об открытии восточного вестибюля станции.