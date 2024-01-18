Реклама
Прямой эфир
Мир
Пакистан нанес удары по территории Ирана
Мир
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Армия
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
Мир
Власти Украины арестовали более 150 морпехов за отказ форсировать Днепр
Мир
Politico назвала ударом для Киева отказ КНР от встречи с Зеленским в Давосе
Мир
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Мир
В США указали на эскалацию ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену
Мир
Депутат рады обвинил Зеленского в растрате средств госбюджета
Мир
Сальдо сообщил о строительстве ВСУ оборонительных сооружений в Херсоне
Мир
WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19
Армия
Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО
Армия
В РФ анонсировали конец работ над бюджетным аналогом дрона-камикадзе «Герань»
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

Авиасалон МАКС может состояться в июле 2024 года впервые за несколько лет

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиасалон МАКС, перенесенный с июля 2023 года на этот год, по предварительной информации, может пройти 23–28 июля. Об этом в четверг, 18 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее новые даты мероприятия не назывались.

Последний раз мероприятие проходило в 2021 году.

Воздушное оснащение: какие новинки показали на МАКС-2021
Шах и мат американским самолетам-«невидимкам», бомбы с лазерным наведением и контракты на миллиарды евро

В июне 2023 года организаторы авиасалона МАКС сообщили, что он будет перенесен на 2024 год.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — это международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году. Ее цель — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024