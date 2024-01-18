Авиасалон МАКС может состояться в июле 2024 года впервые за несколько лет

Авиасалон МАКС, перенесенный с июля 2023 года на этот год, по предварительной информации, может пройти 23–28 июля. Об этом в четверг, 18 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее новые даты мероприятия не назывались.

Последний раз мероприятие проходило в 2021 году.

В июне 2023 года организаторы авиасалона МАКС сообщили, что он будет перенесен на 2024 год.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — это международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году. Ее цель — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.